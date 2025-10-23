DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,78 +1,8%Nas22.942 +0,9%Bitcoin94.392 +1,8%Euro1,1618 ±0,0%Öl65,98 +2,5%Gold4.126 +0,8%
Wasserstoff-Pionier

Starke Schwankungen setzen sich fort: Plug Power-Aktie erholt sich nicht von Kursrutsch

23.10.25 22:04 Uhr
Wasserstoffpionier an der NASDAQ wieder auf Talfahrt: Plug Power-Aktie kann Erholungstendenzen nicht verteidigen | finanzen.net

Die Berg- und Talfahrt der Plug Power-Aktie geht weiter: Nach einem überraschenden Kurseinbruch zur Wochenmitte steigen Anleger auch am Donnerstag nicht wieder ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,47 EUR -0,04 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Plug Power-Aktie weiter volatil
• Neue Kooperation mit Floor & Decor
• Führungswechsel als Hoffnungsschimmer?

Wer­bung

Die letzten Wochen waren für die Plug Power-Aktie eine Berg- und Talfahrt. Nach zweistelligen Kursgewinnen und Verlusten am Freitag und Montag sackte der Anteilsschein zur Wochenmitte an der NASDAQ um 6,41 Prozent auf 2,92 US-Dollar ab, ohne dass sich diese Kursentwicklung durch operative Updates oder andere Firmenmitteilungen rechtfertigen ließ. Auch einen Tag später sind Anleger nicht wieder in Kauflaune, obwohl im frühen Handel Gewinne zu sehen gewesen waren: Am Donnerstag belief sich das Mins für die Plug Power-Aktie auf 1,37 Prozent bei 2,8800 US-Dollar, die 3-Dollar-Marke rückt damit weiter außer Reichweite.

Kooperation treibt die Aktie

Zuvor hatte Plug Power eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der eine neue Kooperation mit dem US-Einrichtungsunternehmen Floor & Decor bekannt gegeben wurde. In dessen Logistikzentrum im US-Bundesstaat Washington wurden jetzt erstmals Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme des Typs GenDrive sowie die zugehörige GenFuel-Infrastruktur installiert. Damit setzt der Spezialist für Wasserstofftechnologie ein weiteres Null-Emissions-Projekt im Bereich der Materiallogistik um.

In der Anlage in Frederickson versorgt Plug Power insgesamt 77 Fahrzeuge mit einer vollständigen Wasserstoffinfrastruktur, zu der unter anderem ein 10.000-Gallonen-Flüssigwasserstofftank, Verdampfer, Kompressoren und Hochleistungszapfsäulen gehören. Das System ist auf intensive Betriebsabläufe ausgelegt und soll den Energieverbrauch sowie CO2-Emissionen deutlich senken.

Wer­bung

"Die Zusammenarbeit mit Floor & Decor zeigt, dass unsere Technologie auch in anspruchsvollen Logistikumgebungen zuverlässig arbeitet", erklärte Noch-Plug-Power-CEO Andy Marsh. Das Projekt belege die Effizienz und Skalierbarkeit der Wasserstofflösungen des Unternehmens.

Neuer CEO soll Unternehmensstrategie sichern

Es könnte eins der letzten operativen Updates von Andy Marsh gewesen sein, denn der Top-Manager wird nach fast zwei Jahrzehnten an der Konzernspitze seinen Hut nehmen. Ende März - mit der Einreichung des Jahresberichts - soll Jose Luis Crespo die Führungsrolle bei Plug Power übernehmen, während Marsh auf den Posten des Executive Chair of the Board wechseln wird. Der Markt hatte den Führungswechsel als Startpunkt für eine mögliche strategische Neuausrichtung gewertet, Analysten sehen darin einen Hoffnungsschimmer auf verbesserte Organisation und operative Entwicklung.

Bilanz und fundamentale Lage

Trotz Investitionen bleibt die Basis angespannt. Die Bilanz zeigt weiterhin hohe Verluste und einen bemerkenswert hohen Kapitalverbrauch, was Zweifel an der langfristigen Finanzierungskraft des Unternehmens aufkommen lässt. Kurzfristig überwiegt die Skepsis, vor allem bei wirtschaftlich orientierten Analysten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Plug Power Inc.

