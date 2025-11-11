DAX23.979 +0,1%Est505.685 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,34 -2,3%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.045 -0,7%Euro1,1572 +0,1%Öl64,43 +0,6%Gold4.143 +0,7%
Aktienbewertung

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

11.11.25 12:43 Uhr
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
43,97 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einem Besuch des größten Frachtzentrums in Großbritannien mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Dort würden jede Nacht rund 170.000 Sendungen umgeschlagen, schrieb Alexia Dogani am Dienstag. Für deren Transport würden 400 Lastkraftwagen und 46 Flüge benötigt. Mit Blick auf die Kostenstruktur der DHL Group sei sie positiv gestimmt, so die Expertin.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 12:27 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 44,03 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 7,88 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 440.959 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2025 um 36,2 Prozent aufwärts. Am 05.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 09:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 09:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

mehr Analysen