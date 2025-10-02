DAX 24.423 +1,3%ESt50 5.646 +1,2%MSCI World 4.334 +0,2%Top 10 Crypto 16,62 +0,9%Nas 22.844 +0,4%Bitcoin 102.257 -0,5%Euro 1,1722 +0,0%Öl 64,70 +0,6%Gold 3.860 +0,1%
Start über 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich erneut seinem Juli-Rekordhoch
Aktuelle BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten?
Ströer Aktie

Ströer Aktien-Sparplan
37,15 EUR -0,10 EUR -0,27 %
STU
Marktkap. 2,08 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ströer SECo Buy

08:41 Uhr
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
37,15 EUR -0,10 EUR -0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Schwäche nach der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialisten für Außenwerbung sei die Investmentstory intakt, schrieb Anna Patrice in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie verwies darauf, dass sich die Aktie nahe ihres Zehnjahrestiefs befinde und ein Aufwärtspotenzial von mehr als 80 Prozent biete./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,05 €		 Abst. Kursziel*:
86,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
85,73%
Analyst Name:
Anna Patrice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

08:41 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.09.25 Ströer Outperform Bernstein Research
22.09.25 Ströer Equal Weight Barclays Capital
22.09.25 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

