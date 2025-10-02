Ströer Aktie
Marktkap. 2,08 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Schwäche nach der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialisten für Außenwerbung sei die Investmentstory intakt, schrieb Anna Patrice in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie verwies darauf, dass sich die Aktie nahe ihres Zehnjahrestiefs befinde und ein Aufwärtspotenzial von mehr als 80 Prozent biete./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,05 €
|Abst. Kursziel*:
86,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
85,73%
|
Analyst Name:
Anna Patrice
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|08:41
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:41
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:41
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.09.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital