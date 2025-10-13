DAX 24.237 -0,6%ESt50 5.552 -0,3%MSCI World 4.293 +0,2%Top 10 Crypto 15,46 -3,1%Nas 22.658 -0,2%Bitcoin 97.795 -1,8%Euro 1,1608 +0,3%Öl 62,41 -1,6%Gold 4.149 +0,9%
Ströer Aktie

Marktkap. 2,29 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 56 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Prognosekürzung des Werbekonzerns wegen geopolitischer und konjunktureller Unsicherheit senkte Marcus Diebel am Dienstag seine Schätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda)./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Overweight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,95 €		 Abst. Kursziel*:
33,50%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
39,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,65%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

