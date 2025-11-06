DAX 23.983 +0,1%ESt50 5.686 +0,4%MSCI World 4.391 +0,2%Top 10 Crypto 14,34 -2,3%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 91.045 -0,7%Euro 1,1572 +0,1%Öl 64,43 +0,6%Gold 4.143 +0,7%
Ströer Aktie

34,60 EUR -1,30 EUR -3,62 %
STU
Marktkap. 2 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

Warburg Research

Ströer SECo Buy

11:46 Uhr
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
34,60 EUR -1,30 EUR -3,62%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ströer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Obwohl nach den im September gesenkten Jahreszielen allgemein mit einem schwachen Quartal gerechnet worden sei, hätten die Ergebnisse des Spezialisten für Außenwerbung dennoch etwas unter den Erwartungen gelegen, schrieb Jörg Philipp Frey am Dienstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,15 €		 Abst. Kursziel*:
107,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
110,98%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

11:46 Ströer Buy Warburg Research
11:31 Ströer Outperform Bernstein Research
10:51 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Ströer Outperform Bernstein Research
28.10.25 Ströer Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

Dow Jones Belebung Ströer-Aktie dreht ins Minus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt Ströer-Aktie dreht ins Minus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
dpa-afx ROUNDUP: Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Erholungssignale für 2026
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
dpa-afx Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Umsatz und Gewinn rückläufig
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht Abschläge
finanzen.net MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren verloren
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net Oktober 2025: So schätzen Experten die Ströer SE-Aktie ein
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Correction of a release from 10/01/2025, 18:18 CET/CEST - Str&#246;er confirms discussions with interested parties regarding Str&#246;er's core assets
