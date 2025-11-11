DAX23.973 +0,1%Est505.690 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 -2,7%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.852 -0,9%Euro1,1573 +0,1%Öl64,35 +0,5%Gold4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen
Apple-Aktie etwas tiefer: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben Apple-Aktie etwas tiefer: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

ROUNDUP: Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Erholungssignale für 2026

11.11.25 10:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
36,05 EUR -0,35 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) hat auch im dritten Quartal unter der mauen Konjunktur gelitten. Umsatz und Gewinn gingen zurück, wie aus dem am Dienstag in Köln vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht. Dabei blieben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück. Die Mitte September wegen der US-Zollpolitik gesenkten Jahresziele bestätigte Ströer, zeigte sich aber zuversichtlich, dass es bald wieder aufwärts geht. An der Börse zogen Anleger sich weiter zurück.

Wer­bung

Die im MDAX notierte Aktie fiel im frühen Handel zeitweise um 3 Prozent, reduzierte das Minus aber auf zuletzt zwei Prozent. Vor rund einem Monat hatten Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch eine Investorengruppe die Aktie kurzfristig nach oben ausbrechen lassen. Der Kurssprung verfestigte sich aber nicht, sondern die Aktie setzte ihre Abwärtstendenz weiter fort. Seit dem Jahreswechsel hat sie so rund ein Viertel an Wert verloren.

In den drei Monaten bis Ende September ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht auf 491,5 Millionen Euro zurück. Da es im Auftaktquartal aber noch gut gelaufen war, steht nach neun Monaten ein kleines Plus. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) sank im dritten Quartal um fast 6 Prozent auf 147,4 Millionen Euro. Es belasteten gestiegene Kosten für Personal- und Technik. Das Konzernergebnis sank um über ein Fünftel auf knapp 30 Millionen Euro.

Mit Blick auf das laufende Schlussquartal hoffen die Ströer-Chefs Udo Müller und Christian Schmalzl auf eine Erholung im Kerngeschäft mit klassischer und digitaler Außenwerbung (OOH Media). Auf Grundlage des aktuellen Auftragsbestands ist laut Ströer für das vierte Quartal ein Umsatzwachstum bei OOH Media im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich zu erwarten. Im dritten Quartal bewegte er sich auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Wer­bung

Die Unsicherheit bei den Kunden im zweiten und dritten Quartal sei beispiellos gewesen, berichtete das Ströer-Management in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Die laufenden Verhandlungen mit Werbeagenturen und Großkunden zeigten aber: "Die Unsicherheit ist vorbei." Für 2026 sei mit einer Erholung zu rechnen, dies sei mehr als eine Hoffnung.

Für 2025 rechnet das Management allerdings seit Mitte September nur noch mit Werten auf dem Niveau von 2024: Da hatte Ströer einen Umsatz von gut 2 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 626 Millionen Euro erzielt./lew/men/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ströer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ströer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11:46Ströer SECo BuyWarburg Research
11:31Ströer SECo OutperformBernstein Research
10:51Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
28.10.2025Ströer SECo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:46Ströer SECo BuyWarburg Research
11:31Ströer SECo OutperformBernstein Research
10:51Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
28.10.2025Ströer SECo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.05.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ströer SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen