Apple Aktie
Marktkap. 3,22 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für das iPhone-17-Modell "Pro" hätten ihren Höhepunkt überschritten, schrieb David Vogt am Mittwoch. Für das Modell "Air" wirke die Nachfrage jedoch gedämpft, denn es sei problemlos erhältlich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:25 / GMT
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 220,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 255,45
|Abst. Kursziel*:
-13,88%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 255,24
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,81%
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 252,36
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|29.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.