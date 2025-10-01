RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,38 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen von 1020 auf 1035 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die defensiven Eigenschaften des Großküchenausrüsters in typischen Auf- und Abwärtszyklen. Zudem hob er die starke Wettbewerbsposition und hohen Markteintrittsbarrieren hervor. Rational profitiere von positiven langfristigen Trends in der Gastronomie und Foodservice-Branche und verfüge über eine solide Bilanz./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Outperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.035,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
660,00 €
|Abst. Kursziel*:
56,82%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
688,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,33%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
772,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
