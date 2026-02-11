DAX25.162 +1,2%Est506.089 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1886 +0,1%Öl69,57 -0,1%Gold5.074 -0,2%
Fokus Goldpreis & Co.

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

12.02.26 10:13 Uhr
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.125,45 USD 15,30 USD 0,49%
News
Baumwolle
0,62 USD USD 0,42%
News
Bleipreis
1.938,35 USD 28,00 USD 1,47%
News
Dieselpreis Benzin
1,71 EUR 0,00 EUR 0,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
85,40 EUR -0,70 EUR -0,81%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,21 USD 0,05 USD 1,49%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.074,44 USD -10,24 USD -0,20%
News
Haferpreis
3,05 USD USD
News
Heizölpreis
64,19 USD -0,26 USD -0,41%
News
Holzpreis
593,50 USD -7,00 USD -1,17%
News
Kaffeepreis
2,98 USD 0,03 USD 1,07%
News
Kakaopreis
2.738,00 GBP -20,00 GBP -0,73%
News
Kohlepreis
104,50 USD 1,75 USD 1,70%
News
Kupferpreis
13.326,85 USD 325,20 USD 2,50%
News
Lebendrindpreis
2,42 USD 0,03 USD 1,36%
News
Mageres Schwein Preis
0,87 USD USD 0,06%
News
Maispreis
4,29 USD 0,01 USD 0,23%
News
Mastrindpreis
3,67 USD 0,03 USD 0,73%
News
Milchpreis
15,09 USD -0,03 USD -0,20%
News
Naphthapreis (European)
565,52 USD 1,24 USD 0,22%
News
Nickelpreis
17.714,00 USD 737,50 USD 4,34%
News
Ölpreis (Brent)
69,52 USD -0,11 USD -0,16%
News
Ölpreis (WTI)
64,42 USD -0,21 USD -0,32%
News
Orangensaftpreis
1,86 USD 0,10 USD 5,69%
News
Palladiumpreis
1.723,00 USD -9,00 USD -0,52%
News
Palmölpreis
4.000,00 MYR -50,00 MYR -1,23%
News
Platinpreis
2.126,50 USD -17,00 USD -0,79%
News
Rapspreis
487,00 EUR -0,75 EUR -0,15%
News
Reispreis
11,10 USD -0,04 USD -0,36%
News
Silberpreis
83,75 USD -0,62 USD -0,73%
News
Sojabohnenmehlpreis
307,50 USD 4,50 USD 1,49%
News
Sojabohnenölpreis
0,57 USD USD 0,53%
News
Sojabohnenpreis
11,36 USD 0,12 USD 1,07%
News
Super Benzin
1,75 EUR -0,00 EUR -0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,50 EUR 1,00 EUR 0,53%
News
Zinkpreis
3.436,20 USD 95,35 USD 2,85%
News
Zinnpreis
50.299,00 USD 2.337,50 USD 4,87%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,22%
News

Der Goldpreis ist am Vormittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 10:10 Uhr -0,21 Prozent auf 5.074,16 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 5.084,68 US-Dollar.

Nach 84,37 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagvormittag um -0,55 Prozent auf 83,91 US-Dollar gesunken.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 2.143,50 US-Dollar am Vortag auf 2.125,00 US-Dollar nach unten (--0,86 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -0,52 Prozent auf 1.723,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.732,00 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 69,40 US-Dollar am Vortag auf 69,73 US-Dollar nach oben (+0,14Prozent).

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 64,98 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (64,63 US-Dollar).

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,47 Prozent auf 0,62 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,62 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Haferpreis kaum von der Stelle. Um 08:57 Uhr werden 3,05 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Maispreis um 0,12 Prozent auf 4,28 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,28 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,24 US-Dollar) geht es um 1,02 Prozent auf 11,36 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 1,52 Prozent auf 307,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 303,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,49 Prozent auf 0,57 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,57 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -0,14 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.

Nach 3,16 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag um 1,20 Prozent auf 3,20 US-Dollar gestiegen.

Zudem steigt der Heizölpreis. Um 0,41 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf 64,72 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 64,46 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Kohlepreis hinzu. Für den Kohlepreis geht es nach 102,80 US-Dollar am Vortag auf 104,50 US-Dollar nach oben (+1,70Prozent).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

