Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis ist am Vormittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 10:10 Uhr -0,21 Prozent auf 5.074,16 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 5.084,68 US-Dollar.
Nach 84,37 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagvormittag um -0,55 Prozent auf 83,91 US-Dollar gesunken.
Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 2.143,50 US-Dollar am Vortag auf 2.125,00 US-Dollar nach unten (--0,86 Prozent).
Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -0,52 Prozent auf 1.723,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.732,00 US-Dollar.
Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 69,40 US-Dollar am Vortag auf 69,73 US-Dollar nach oben (+0,14Prozent).
Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 64,98 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (64,63 US-Dollar).
Währenddessen legt der Baumwolle um 0,47 Prozent auf 0,62 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,62 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Haferpreis kaum von der Stelle. Um 08:57 Uhr werden 3,05 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Währenddessen legt der Maispreis um 0,12 Prozent auf 4,28 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,28 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,24 US-Dollar) geht es um 1,02 Prozent auf 11,36 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 1,52 Prozent auf 307,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 303,00 US-Dollar.
Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,49 Prozent auf 0,57 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,57 US-Dollar wert.
Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -0,14 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.
Nach 3,16 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag um 1,20 Prozent auf 3,20 US-Dollar gestiegen.
Zudem steigt der Heizölpreis. Um 0,41 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf 64,72 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 64,46 US-Dollar lag.
Indes gewinnt der Kohlepreis hinzu. Für den Kohlepreis geht es nach 102,80 US-Dollar am Vortag auf 104,50 US-Dollar nach oben (+1,70Prozent).
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com