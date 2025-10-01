RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,38 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Rational von 805 auf 816 Euro angehoben und sie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere des Großküchenausrüsters seien zu tief abgetaucht, schrieb Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse. Die Bewertung liege auf einem Zehnjahrestief - trotz überlegener Qualitäten des Konzerns. Damit werde ein sehr unwahrscheinliches Gewinnrückgangs-Szenario eingepreist. Gespräche in den USA deuteten hingegen auf steigende Marktanteile hin, was mögliche Zollbelastungen abfedern würde./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RATIONAL Overweight
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
816,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
660,00 €
|Abst. Kursziel*:
23,64%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
688,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,52%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
772,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
