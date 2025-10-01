Rio Tinto Aktie
Marktkap. 91,22 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Für Rio Tinto, Glencore und Antofagasta sei das dritte Quartal besonders wichtig, denn die drei Bergbaukonzerne müssten sich anstrengen, um überhaupt die untere Grenze ihrer Produktionsziele für Eisenerz/Kupfer zu erreichen, schrieb Ben Davis am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Da alle drei Unternehmen das vierte Quartal als das stärkste erwarteten, habe er die Gewichtungen in der zweiten Jahreshälfte angepasst./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 01:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 01:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
50,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
48,92 £
|Abst. Kursziel*:
2,22%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
49,58 £
|Abst. Kursziel aktuell:
0,85%
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
