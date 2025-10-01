DAX 24.269 +0,6%ESt50 5.630 +0,9%MSCI World 4.328 +0,1%Top 10 Crypto 16,35 +0,3%Nas 22.755 +0,4%Bitcoin 100.868 -0,1%Euro 1,1742 +0,1%Öl 65,53 +0,2%Gold 3.866 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Wolfspeed A41JEH thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Daimler Truck-Aktie Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Daimler Truck-Aktie
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
57,01 EUR +0,66 EUR +1,17 %
STU
49,58 GBP +0,67 GBP +1,36 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 91,22 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

08:51 Uhr
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
57,01 EUR 0,66 EUR 1,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Für Rio Tinto, Glencore und Antofagasta sei das dritte Quartal besonders wichtig, denn die drei Bergbaukonzerne müssten sich anstrengen, um überhaupt die untere Grenze ihrer Produktionsziele für Eisenerz/Kupfer zu erreichen, schrieb Ben Davis am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Da alle drei Unternehmen das vierte Quartal als das stärkste erwarteten, habe er die Gewichtungen in der zweiten Jahreshälfte angepasst./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 01:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 01:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
50,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
48,92 £		 Abst. Kursziel*:
2,22%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
49,58 £		 Abst. Kursziel aktuell:
0,85%
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:51 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.25 Rio Tinto Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.09.25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Langfristiger Horizont Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Abend auf rotem Terrain
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag schwächer
finanzen.net Börse New York: Dow Jones steigt zum Handelsende
finanzen.net So schätzen die Analysten die Boeing-Aktie im September 2025 ein
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Dienstagmittag
WH SelfInvest Börsen-Wochenausblick: Bitcoin, Gold, DAX & US-Aktien im Fokus. Woche bullisch oder bärisch?
finanzen.net Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter
PR Newswire Boeing to Release Third Quarter Results on October 29
Zacks Boeing Secures a $198M Contract to Support F/A-18 Block II Aircraft
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Boeing, Copa Holdings, Allegiant Travel, LATAM Airlines Group and Ryanair
MarketWatch Here’s the latest sign that Boeing is going on the offensive against Airbus
FOX Business Boeing developing new single-aisle plane to replace 737 Max aircraft: report
Financial Times Boeing held early talks with Rolls-Royce over engine for 737 Max successor
EN, Boeing Boeing Delivers Second ViaSat‑3 Satellite to Viasat
PR Newswire BAE Systems and Forterra join forces to develop autonomous Armored Multi-Purpose Vehicle prototype
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen