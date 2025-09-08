DAX 23.680 -0,5%ESt50 5.361 +0,0%Top 10 Crypto 15,75 -0,3%Dow 45.575 +0,1%Nas 21.840 +0,2%Bitcoin 95.750 +0,5%Euro 1,1729 -0,3%Öl 67,08 +1,3%Gold 3.649 +0,4%
Bayer-Aktie profitiert nicht von Kooperation mit Top-Investoren: Biotech-Initiativen in Asien forciert
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen
Infineon Aktie

32,08 EUR +0,06 EUR +0,19 %
STU
Marktkap. 41,02 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

UBS AG

Infineon Buy

14:36 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
32,08 EUR 0,06 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach Juli-Daten des amerikanischen Chipindustrieverbands SIA auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Halbleiterverkäufe seien besser als es die sonst übliche Saisonalität verspreche, schrieb Timothy Arcuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stärke im Speicherchip-Bereich setze sich fort./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,10 €		 Abst. Kursziel*:
37,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,18%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

14:36 Infineon Buy UBS AG
08.09.25 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Infineon Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

