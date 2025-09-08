Infineon Aktie
Marktkap. 41,02 Mrd. EURKGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach Juli-Daten des amerikanischen Chipindustrieverbands SIA auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Halbleiterverkäufe seien besser als es die sonst übliche Saisonalität verspreche, schrieb Timothy Arcuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stärke im Speicherchip-Bereich setze sich fort./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:22 / GMT
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,10 €
|Abst. Kursziel*:
37,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,18%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
