Infineon Aktie

32,56 EUR +0,75 EUR +2,36 %
STU
Marktkap. 41,25 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Bernstein Research

Infineon Outperform

19:06 Uhr
Infineon Outperform
Infineon AG
32,56 EUR 0,75 EUR 2,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der deutsche Chipkonzern dürfte von den handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China profitieren, schrieb Qingyuan Lin in einer am Montag vorliegenden Studie. Pekings Untersuchungen von US-Chipkonzern Nvidia könnten zu hohen Halbleiter-Zöllen auf amerikanische Exporte nach China führen, was für deutsche und japanische Chipkonzerne positiv sei./niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Outperform

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
32,62 €		 Abst. Kursziel*:
50,21%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
32,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,51%
Analyst Name:
Qingyuan Lin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

19:06 Infineon Outperform Bernstein Research
09.09.25 Infineon Buy UBS AG
08.09.25 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
