Formycon Aktie News: Formycon reagiert am Mittwochvormittag positiv

Die Aktie von Formycon zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 09:05 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 22,80 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 674 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Gewinne von 182,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 18,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,75 EUR aus.

Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 6,34 Mio. EUR, gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Formycon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2025 -2,154 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

