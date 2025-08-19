Formycon Aktie
Marktkap. 441,7 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A1EWVY
ISIN DE000A1EWVY8
Formycon Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Formycon von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Mitte August veröffentlichten Quartalszahlen des Biopharma-Unternehmens seien überraschend schwach ausgefallen, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit müsse im zweiten Halbjahr eine deutliche Erholung her, um die Jahresziele noch zu schaffen. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Formycon Buy
|Unternehmen:
Formycon AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,95 €
|Abst. Kursziel*:
20,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,20%
|
Analyst Name:
Benjamin Thielmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Formycon AG
|08:01
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.25
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
