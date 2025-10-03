KION GROUP Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray erhöhte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Ergebnisschätzungen (EPS) etwas. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften seiner Einschätzung nach die Talsohle bei den Margen markieren. Zudem dürfte der Logistikdienstleister den Ausblick für die Barmittelentwicklung (FCF) im Bereich SCS (Lösungen zur Optimierung von Lieferketten) anheben und zu den Profiteuren der deutschen Infrastruktur-Investitionen zählen. Dazu kämen die wieder anziehenden Investitionen in Logistik und die anhaltenden Kostensenkungsmaßnahmen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,35 €
|Abst. Kursziel*:
11,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|12:46
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:31
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.