FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray erhöhte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Ergebnisschätzungen (EPS) etwas. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften seiner Einschätzung nach die Talsohle bei den Margen markieren. Zudem dürfte der Logistikdienstleister den Ausblick für die Barmittelentwicklung (FCF) im Bereich SCS (Lösungen zur Optimierung von Lieferketten) anheben und zu den Profiteuren der deutschen Infrastruktur-Investitionen zählen. Dazu kämen die wieder anziehenden Investitionen in Logistik und die anhaltenden Kostensenkungsmaßnahmen./gl/ajx

