DAX25.374 +0,5%Est506.009 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,21 +1,4%Nas23.687 +0,1%Bitcoin78.042 -0,1%Euro1,1678 +0,4%Öl63,21 +0,3%Gold4.620 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Wall Street uneins -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Bereich um 25.500 Punkte - Discount Short (PK2NVK) Hot Stocks heute: Trade der Woche: Bereich um 25.500 Punkte - Discount Short (PK2NVK)
TKMS: Strategischer Durchbruch in Indien - ein 8 Mrd. Euro-Auftrag bahnt sich an! TKMS: Strategischer Durchbruch in Indien - ein 8 Mrd. Euro-Auftrag bahnt sich an!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029

12.01.26 15:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
67,20 EUR -0,30 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion (KION GROUP) setzt auch zukünftig auf Finanzchef Christian Harm. Der Aufsichtsrat verlängerte die Amtszeit des Managers bis Juli 2029, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Harm ist seit über 20 Jahren für Kion und dessen Vorgängerunternehmen tätig, seit 2023 ist er Finanzvorstand und war in dieser Position bislang bis Juli 2026 bestellt./lew/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu KION GROUP AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
16.12.2025KION GROUP BuyUBS AG
08.12.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
04.12.2025KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025KION GROUP OutperformBernstein Research
03.12.2025KION GROUP OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.12.2025KION GROUP BuyUBS AG
08.12.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
04.12.2025KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025KION GROUP OutperformBernstein Research
03.12.2025KION GROUP OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.12.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025KION GROUP HaltenDZ BANK
30.10.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.02.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
23.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
04.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen