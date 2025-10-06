DAX24.374 ±-0,0%Est505.627 -0,4%MSCI World4.334 -0,1%Top 10 Crypto17,19 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,70 +2,1%Gold3.939 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Blick auf Formycon-Kurs

Formycon Aktie News: Formycon am Montagmittag fester

06.10.25 12:05 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Montagmittag fester

Die Aktie von Formycon zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Formycon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
25,50 EUR 0,25 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr sprang die Formycon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 25,50 EUR zu. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,35 EUR an. Bei 25,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.403 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 152,55 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 24,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,75 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6,34 Mio. EUR gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Formycon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,267 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang

Ausgewählte Hebelprodukte auf Formycon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Formycon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Formycon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen