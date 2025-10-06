Formycon Aktie News: Formycon am Montagmittag fester

Blick auf Formycon-Kurs

Die Aktie von Formycon zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Formycon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,50 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Formycon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 25,50 EUR zu. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,35 EUR an. Bei 25,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.403 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 152,55 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 24,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,75 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6,34 Mio. EUR gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Formycon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,267 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang