Formycon Aktie News: Formycon gibt am Nachmittag nach

So entwickelt sich Formycon

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 25,00 EUR.

Um 15:43 Uhr fiel die Formycon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 25,00 EUR ab. Im Tief verlor die Formycon-Aktie bis auf 24,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.970 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 157,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 6,34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Formycon-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,108 EUR je Aktie.

