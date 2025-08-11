Formycon Aktie
Marktkap. 447,88 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A1EWVY
ISIN DE000A1EWVY8
Formycon Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Generikahersteller habe seine Jahresziele bestätigt,
schrieb Alistair Campbell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen rechne mit einem viel stärkeren zweiten Halbjahr, vor allem dank des vierten Geschäftsquartals./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Formycon Outperform
|Unternehmen:
Formycon AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
24,55 €
|Abst. Kursziel*:
107,74%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
24,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
106,90%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Formycon AG
|11:11
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.25
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.06.25
|Formycon Buy
|Warburg Research
|11:11
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.25
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.06.25
|Formycon Buy
|Warburg Research
|11:11
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.25
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.06.25
|Formycon Buy
|Warburg Research