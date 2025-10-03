Formycon Aktie News: Formycon am Freitagvormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 25,95 EUR.

Das Papier von Formycon legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 25,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 26,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 3.213 Stück.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 148,17 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,09 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Formycon-Aktie wird bei 41,75 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 10.11.2026 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Formycon-Gewinn in Höhe von 0,108 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

