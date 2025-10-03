Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Mittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 24,90 EUR.

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 24,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,90 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 25,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.932 Formycon-Aktien.

Am 10.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 158,63 Prozent. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Formycon mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,108 EUR je Formycon-Aktie.

