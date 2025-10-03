DAX24.357 -0,3%Est505.642 -0,1%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.593 -0,2%Euro1,1740 +0,2%Öl64,34 ±0,0%Gold3.870 +0,4%
MÄRTKTE USA/Weiter Rekordlaune trotz Shutdown

03.10.25 14:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued
8,45 USD -0,06 USD -0,71%
Applied Materials Inc.
184,64 EUR -4,66 EUR -2,46%
Boeing Co.
185,00 EUR 1,00 EUR 0,54%
Rumble Inc Registered Shs -A-
7,39 USD 0,24 USD 3,36%
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Stimmung an der Wall Street ist trotz des seit Mittwoch geltenden Shutdowns weiter gut. Nach der Fortsetzung der Rekordjagd am Donnerstag deuten die Aktienindex-Futures für den Start am Freitag weitere kleine Gewinne an. Konjunkturseitig werden Impulse als Folge des Shutdowns weiter fehlen. Der eigentlich für den Berichtstag terminierte monatliche Arbeitsmarktbericht entfällt ebenso, wie am Vortag bereits der Wochenbericht über die neu gestellten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.

In einer Art Blindflug setzt der Markt damit mit großer Mehrheit weiter auf eine Zinssenkung Ende Oktober und eine weitere im Dezember, den letzten beiden Zinstreffen der US-Notenbank in diesem Jahr. Der Shutdown spielt - zumindest noch - eine eher untergeordnete Rolle, wohl auch deshalb, weil allgemein erwartet wird, dass er wie meist in der Vergangenheit nicht allzu lange dauern wird.

Der Dollar bewegt sich unter kleinen Schwankungen seitwärts, der Euro kostet 1,1737 Dollar. Am Anleihemarkt tut sich erneut wenig, die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,09 Prozent.

In der Vorbörse geht es auf Nasdaq.com für Rumble um knapp 12 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit Perplexity eingegangen, um dessen KI-Tools zur Verbesserung der Videoerkennung auf seiner Plattform einzusetzen. Applied Materials geben um 2 Prozent nach. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie teilte mit, dass man aufgrund neuer Exportbeschränkungen, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, einen Umsatzrückgang von 710 Millionen Dollar erwartet.

American Outdoor Brands sind mit der Genehmigung eines Aktienrückkaufs gesucht und steigen um rund 4 Prozent.

Boeing zeigen sich zunächst wenig beeindruckt davon, dass sich laut Bloomberg die Markteinführung des Langstreckenmodells 777x bis 2027 verzögern soll, nachdem bislang der erste kommerzielle Flug Ende 2026 geplant war. Die Aktie tendiert knapp behauptet. Geringfügige Verzögerungen könnten erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, hatte Boeing-Chef Kelly Ortberg im vergangenen Monat gesagt, als er davor warnte, dass noch ein "Berg von Arbeit" zu erledigen sei, um die 777X bei der US-Flugaufsichtsbehörde FAA zu zertifizieren.

Die Ölpreise steigen ganz leicht. Zwischenzeitlich hatten sie sich um etwa 1,3 Prozent etwas mehr verteuert, wozu Marktteilnehmer auf einen Brand in einer US-Raffinerie, einer der größten an der Westküste, verwiesen. Beim Gold tut sich wenig. Die Feinunze verteuert sich knapp unter ihrem Allzeithoch um 0,2 Prozent auf 3.864 Dollar.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1737 +0,2% 1,1718 1,1710 +13,1%

EUR/JPY 172,87 +0,2% 172,53 172,57 +5,9%

EUR/CHF 0,9341 -0,0% 0,9345 0,9352 -0,4%

EUR/GBP 0,8726 +0,1% 0,8718 0,8723 +5,3%

USD/JPY 147,29 +0,0% 147,23 147,38 -6,4%

GBP/USD 1,3451 +0,1% 1,3440 1,3424 +7,4%

USD/CNY 7,1171 +0,0% 7,1146 7,1175 -1,3%

USD/CNH 7,1349 +0,0% 7,1338 7,1353 -2,8%

AUS/USD 0,6605 +0,2% 0,6594 0,6588 +6,6%

Bitcoin/USD 120.369,45 +0,1% 120.231,05 118.917,50 +27,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,34 60,16 +0,3% 0,18 -15,7%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% 0,04 -14,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.863,76 3.856,51 +0,2% 7,25 +47,0%

Silber 47,64 47,00 +1,4% 0,64 +62,8%

Platin 1.349,49 1.342,59 +0,5% 6,90 +52,9%

Kupfer 5,01 4,95 +1,2% 0,06 +21,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 08:44 ET (12:44 GMT)

