Boeing Aktie
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach monatlichen Auftrags- und Auslieferzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im Oktober 53 Flugzeuge ausgeliefert nach deren 14 im Vorjahresmonat, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Boeing Co.
|21:11
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:11
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
