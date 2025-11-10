DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.404 +0,4%Top 10 Crypto 14,15 -3,6%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 88.753 -3,2%Euro 1,1585 +0,2%Öl 65,05 +1,6%Gold 4.130 +0,3%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow in Grün -- DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, DroneShield im Fokus
Top News
Boeing Aktie

Boeing Aktien-Sparplan
168,50 EUR +0,52 EUR +0,31 %
STU
195,29 USD +0,02 USD +0,01 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 127,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

21:11 Uhr
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach monatlichen Auftrags- und Auslieferzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im Oktober 53 Flugzeuge ausgeliefert nach deren 14 im Vorjahresmonat, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Unternehmen:
Boeing Co.
Analyst: Jefferies & Company Inc.
$ 255,00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*: $ 195,79
30,24%
Rating vorher:
Buy
Kurs aktuell: $ 195,29
30,58%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
KGV*: -
$ 261,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

21:11 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
20:11 Boeing Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Boeing Kaufen DZ BANK
30.10.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Nach Unfall UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Boeing Aktie News: Anleger greifen bei Boeing am Dienstagnachmittag zu
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels in Grün
finanzen.net Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: So steht der Dow Jones mittags
finanzen.net Börse New York: Dow Jones beginnt Handel in der Verlustzone
dpa-afx Neues Marine-Aufklärungsflugzeug in Deutschland angekommen
