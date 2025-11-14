DAX 23.748 -0,5%ESt50 5.656 -0,7%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,94 +2,5%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.292 +1,2%Euro 1,1603 -0,2%Öl 64,41 +0,2%Gold 4.078 +0,0%
Boeing Aktie

167,96 EUR +0,62 EUR +0,37 %
STU
194,75 USD +0,16 USD +0,08 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 127,28 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

12:56 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
167,96 EUR 0,62 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die jüngsten Ereignisse wie die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 194,52		 Abst. Kursziel*:
31,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 194,75		 Abst. Kursziel aktuell:
30,94%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 261,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

12:56 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Boeing Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Dubai Air Show Being-Aktie etwas höher: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf Being-Aktie etwas höher: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing gibt am Freitagabend nach
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Freitagnachmittag in Grün
finanzen.net Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels fester
dpa-afx UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels in Grün
PR Newswire Ethiopian Airlines Commits to Order 11 Boeing 737 MAX Airplanes
Deutsche Welle Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow Futures Rise As Investors Brace For Employment Data, Nvidia Earnings This Week—Alphabet, Boeing, Palantir In Focus
Business Times Emirates orders 65 Boeing 777X planes in US$38b deal
PR Newswire Emirates Orders 65 More Boeing 777X Airplanes
Business Times Boeing says partnership for T-7 trainer export bid imminent
EN, Boeing Boeing-built ViaSat-3 F2 Successfully Launches, Establishes Links
Business Times Boeing union votes to end strike, accept new contract
