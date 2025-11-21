DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.488 +1,9%Bitcoin73.756 -1,9%Euro1,1514 -0,1%Öl62,56 -1,0%Gold4.089 +0,3%
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert
Boeing im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Freitagabend fester

21.11.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 180,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
155,54 EUR -0,84 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 180,60 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 181,34 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,56 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 665.483 Stück.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Bei 128,92 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 28,62 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 243,43 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 29.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -7,14 USD gegenüber -9,97 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 23,27 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 17,84 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Boeing am 04.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,412 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Aktien fallen dennoch: Airbus und Boeing melden weitere Jet-Bestellungen

Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Boeing KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Boeing KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

