Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 178,80 USD.
Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 178,80 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 178,50 USD. Mit einem Wert von 180,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 303.443 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD an. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 35,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,039 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,43 USD je Boeing-Aktie an.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 29.10.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -9,97 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 23,27 Mrd. USD gegenüber 17,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Boeing am 04.02.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2025 -9,412 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Analysen zu Boeing Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
