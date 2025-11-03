DAX 23.854 -1,2%ESt50 5.628 -0,9%MSCI World 4.386 -0,2%Top 10 Crypto 14,16 -0,3%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.559 -2,1%Euro 1,1496 -0,2%Öl 63,99 -1,3%Gold 3.972 -0,7%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter erwartet -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC, Uber, Diginex, Spotify, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Elmos-Aktie klettert: IT-Umstellung belastet Umsätze - positive Entwicklung des Neugeschäfts Elmos-Aktie klettert: IT-Umstellung belastet Umsätze - positive Entwicklung des Neugeschäfts
DAX fällt wieder unter 24.000-Punkte-Marke - "Beängstigende Rally macht eine Pause" DAX fällt wieder unter 24.000-Punkte-Marke - "Beängstigende Rally macht eine Pause"
Boeing Aktie

176,06 EUR -2,08 EUR -1,17 %
STU
202,17 USD +1,11 USD +0,55 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 132,54 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

RBC Capital Markets

Boeing Outperform

13:56 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
176,06 EUR -2,08 EUR -1,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Management sei zuversichtlich, die Risiken nach den verschobenen Auslieferungen des Langstrecken-Großraumflugzeugs 777X inzwischen ausreichend zurückgefahren zu haben, schrieb Ken Herbert am Dienstag nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef. Mit dem Bericht zum Schlussquartal erwartet er dann einen genaueren Barmittel-Ausblick auf 2026./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 05:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 05:59 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 204,55		 Abst. Kursziel*:
22,22%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 202,17		 Abst. Kursziel aktuell:
23,66%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 261,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

13:56 Boeing Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Boeing Kaufen DZ BANK
30.10.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Boeing Buy UBS AG
30.10.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

TraderFox Anlagetrends Trump will wieder Atomwaffen testen: Diese Rüstungsaktien profitieren von der nuklearen Renaissance! Trump will wieder Atomwaffen testen: Diese Rüstungsaktien profitieren von der nuklearen Renaissance!
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Minus
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Montagabend nordwärts
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer
finanzen.net Börse New York in Rot: Dow Jones fällt
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
dpa-afx Ryanair-Aktie mit neuem Rekord: Passagierprognose angehoben
Business Times Trial opens in first US civil case on 2019 Boeing MAX crash
Deutsche Welle Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
Deutsche Welle Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
Benzinga This Boeing Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday
Deutsche Welle Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
RTE.ie Quicker Boeing deliveries help Ryanair boost H1 profits
Deutsche Welle Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
Deutsche Welle Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
Boeing Co. zu myNews hinzufügen