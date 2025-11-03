Boeing Aktie
Marktkap. 132,54 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Management sei zuversichtlich, die Risiken nach den verschobenen Auslieferungen des Langstrecken-Großraumflugzeugs 777X inzwischen ausreichend zurückgefahren zu haben, schrieb Ken Herbert am Dienstag nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef. Mit dem Bericht zum Schlussquartal erwartet er dann einen genaueren Barmittel-Ausblick auf 2026./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 05:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 05:59 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 204,55
|Abst. Kursziel*:
22,22%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 202,17
|Abst. Kursziel aktuell:
23,66%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 261,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|13:56
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
