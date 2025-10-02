Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag auf Höhenflug

So bewegt sich Formycon

Die Aktie von Formycon zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Formycon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,9 Prozent auf 25,45 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 15:50 Uhr 10,9 Prozent. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,60 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,20 EUR. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.528 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,40 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 153,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 24,64 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,75 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2025 einen Verlust in Höhe von -2,442 EUR ausweisen wird.

