Formycon Aktie News: Formycon am Mittwochmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Formycon. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 22,60 EUR.

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:38 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 22,60 EUR. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,05 EUR. Bei 22,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.683 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 184,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,75 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,154 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

