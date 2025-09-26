DAX23.754 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.806 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Wolfspeed A41JEH Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks
ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Aktienkurs aktuell

Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagmittag billiger

30.09.25 12:06 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagmittag billiger

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 22,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
22,35 EUR 0,05 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:42 Uhr 1,6 Prozent auf 22,15 EUR. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 22,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.893 Formycon-Aktien umgesetzt.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 190,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 13,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,75 EUR.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 6,34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Formycon.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,154 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang

Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze

Ausgewählte Hebelprodukte auf Formycon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Formycon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Formycon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen