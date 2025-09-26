Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagmittag billiger
Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 22,15 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:42 Uhr 1,6 Prozent auf 22,15 EUR. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 22,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.893 Formycon-Aktien umgesetzt.
Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 190,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 13,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,75 EUR.
Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 6,34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Formycon.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,154 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
