Formycon Aktie News: Formycon am Montagnachmittag nahezu unbewegt
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Formycon. Zum Vortag unverändert notierte die Formycon-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 22,10 EUR.
Kaum Bewegung ließ sich um 15:49 Uhr bei der Formycon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,10 EUR. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 22,75 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,10 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.203 Formycon-Aktien.
Bei 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 191,40 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 15,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,75 EUR.
Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6,34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umsetzen können.
Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Am 10.11.2026 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,154 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
