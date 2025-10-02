DAX aktuell

Wie schon am Vortag dürfte der deutsche Leitindex auch am Dienstag erneut zunächst kaum vom Fleck kommen. Die Blicke der Anleger richten sich insbesondere in die USA.

Der DAX trat schon am Vortag überwiegend auf der Stelle und beendete das Montagsgeschäft schlussendlich kaum verändert. Am heutigen Dienstag wird er vorbörslich ebenfalls wenig bewegt gesehen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Drohender US-Shutdown im Blick

An der Wall Street verpuffte ein zwischenzeitlich kräftiger Aufwärtsschub in Richtung Rekordniveau am Montag am Ende wieder. Über den Märkten liegt weiterhin die Unsicherheit eines möglichen "Shutdowns": Sollte der US-Kongress nicht in letzter Minute eine Einigung erzielen, könnten ab Mittwoch zahlreiche Regierungsbehörden ihre Arbeit einstellen. Für die Freigabe neuer Haushaltsmittel sind die Stimmen der Demokraten erforderlich.

Ein Stillstand würde nach Einschätzung von Stephen Innes, Anlagestratege bei SPI Asset Management, die Wirtschaft spürbar belasten: Jede Woche ohne Regierungsbetrieb koste rund 0,2 Prozentpunkte Wachstum. Die USA würden derzeit von Piloten mit verbundenen Augen gesteuert - und die Passagiere seien entsprechend nervös, so Innes.

