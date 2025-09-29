AUTO1-Aktie: Drei neue Autohero-Produktionszentren eröffnet
Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat drei neue Produktionszentren in Italien, Österreich bzw. den Niederlanden eröffnet.
Werte in diesem Artikel
Dort werden künftig zusätzliche Gebrauchtwagen für Autohero, die Endverbrauchermarke der Gruppe, aufbereitet, wie der MDAX-Konzern mitteilte. AUTO1 trägt damit der steigenden Kundennachfrage Rechnung.
Die gesamte Produktionskapazität für das Retail-Geschäft liegt damit bei 248.400 Fahrzeugen pro Jahr bei voller Auslastung, das entspricht einem Anstieg von 38 Prozent gegenüber zuvor 179.900 Fahrzeugen pro Jahr. Aktuell werden bereits mehr als 95 Prozent aller Autohero-Fahrzeuge in eigenen Produktionszentren aufbereitet.
Der Standort in Dordrecht in den Niederlanden habe den Betrieb bereits aufgenommen. Die Inbetriebnahme der Produktionszentren im österreichischen Wolkersdorf in und Patrica in Italien ist für Ende 2025 geplant. Das Zentrum in Wolkersdorf ersetzt das bestehende Aufbereitungszentrum in Wien und erhöht der Mitteilung zufolge die Produktionskapazitäten der Gruppe in Österreich erheblich. Die Zahl der Produktionszentren in ganz Europa liegt damit bei zwölf.
Die neuen Produktionszentren haben keinen Einfluss auf den finanziellen Ausblick der AUTO1 Group.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AUTO1 News
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.2025
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen