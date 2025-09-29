DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,49 -2,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.071 -0,4%Euro1,1741 +0,1%Öl67,64 ±-0,0%Gold3.869 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Israel akzeptiert Trump-Plan: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung
Top News
HORNBACH-Aktie sackt ab: Umsatz steigt, Ergebnis rückläufig HORNBACH-Aktie sackt ab: Umsatz steigt, Ergebnis rückläufig
Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Gebrauchtwagen

AUTO1-Aktie: Drei neue Autohero-Produktionszentren eröffnet

30.09.25 08:20 Uhr
AUTO1-Aktie: Autohero expandiert - Drei neue Produktionsstandorte gestartet | finanzen.net

Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat drei neue Produktionszentren in Italien, Österreich bzw. den Niederlanden eröffnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
27,82 EUR 0,22 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dort werden künftig zusätzliche Gebrauchtwagen für Autohero, die Endverbrauchermarke der Gruppe, aufbereitet, wie der MDAX-Konzern mitteilte. AUTO1 trägt damit der steigenden Kundennachfrage Rechnung.

Wer­bung

Die gesamte Produktionskapazität für das Retail-Geschäft liegt damit bei 248.400 Fahrzeugen pro Jahr bei voller Auslastung, das entspricht einem Anstieg von 38 Prozent gegenüber zuvor 179.900 Fahrzeugen pro Jahr. Aktuell werden bereits mehr als 95 Prozent aller Autohero-Fahrzeuge in eigenen Produktionszentren aufbereitet.

Der Standort in Dordrecht in den Niederlanden habe den Betrieb bereits aufgenommen. Die Inbetriebnahme der Produktionszentren im österreichischen Wolkersdorf in und Patrica in Italien ist für Ende 2025 geplant. Das Zentrum in Wolkersdorf ersetzt das bestehende Aufbereitungszentrum in Wien und erhöht der Mitteilung zufolge die Produktionskapazitäten der Gruppe in Österreich erheblich. Die Zahl der Produktionszentren in ganz Europa liegt damit bei zwölf.

Die neuen Produktionszentren haben keinen Einfluss auf den finanziellen Ausblick der AUTO1 Group.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUTO1

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
23.09.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025AUTO1 BuyUBS AG
18.09.2025AUTO1 OutperformRBC Capital Markets
04.09.2025AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.08.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.09.2025AUTO1 BuyUBS AG
18.09.2025AUTO1 OutperformRBC Capital Markets
04.09.2025AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.05.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.04.2025AUTO1 HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.02.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.08.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.07.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.06.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen