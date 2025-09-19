DAX 23.639 -0,2%ESt50 5.458 +0,0%Top 10 Crypto 15,53 -2,9%Dow 46.315 +0,4%Nas 22.631 +0,7%Bitcoin 96.197 -2,1%Euro 1,1743 +0,0%Öl 67,16 +0,8%Gold 3.713 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J Apple 865985 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet schwächer -- Nikkei 225 steigt deutlich -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Rheinmetall, Pfizer, Metsera, Samsung im Fokus
Top News
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Woche nach Fed-Leitzinssenkung: Das kommt auf den DAX zu - Wenig Bewegung Woche nach Fed-Leitzinssenkung: Das kommt auf den DAX zu - Wenig Bewegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUTO1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUTO1 Aktien-Sparplan
28,26 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,22 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATOGF

UBS AG

AUTO1 Buy

08:01 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
28,26 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 32,10 auf 34,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktivitäten auf der Web-Plattform des Autohändlers erscheinen weiter solide, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner am Montag vorliegenden Auswertung. Zudem ist er nach einer Veranstaltung mit dem Unternehmenschef insgesamt noch etwas optimistischer geworden./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
34,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,48 €		 Abst. Kursziel*:
30,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,43%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

08:01 AUTO1 Buy UBS AG
18.09.25 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.25 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

dpa-afx Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag mit Einbußen
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: DAX notiert am Nachmittag um Nulllinie
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags
finanzen.net Continental-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold
finanzen.net Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung
finanzen.net Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Continental-Aktie
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags schwächer
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: German automakers need to step on the gas to stay relevant
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: German automakers need to step on the gas to stay relevant
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: German automakers need to step on the gas to stay relevant
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: German automakers need to step on the gas to stay relevant
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen