AUTO1 Aktie
Marktkap. 5,91 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 31,00 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate hob am Donnerstag außerordentlich starke Downlowad-Zahlen der Autohero-App hervor. Die Fahrzeugangebote seien zwar im August zurückgegangen, lägen aber nach dem Sprung im Juli immer noch klar über dem Juni-Niveau. Insgesamt deuteten alle Daten auf eine weiter starke Kundennachfrage bei Autohero hin./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
32,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,38 €
|Abst. Kursziel*:
10,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,83%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
