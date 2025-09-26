DAX23.792 +0,2%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,42 -0,5%Gold3.818 +1,5%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren
Aktie im Fokus

Formycon Aktie News: Formycon schiebt sich am Vormittag vor

29.09.25 09:29 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Formycon gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
22,20 EUR 0,10 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 22,30 EUR zu. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 204 Formycon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,40 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 65,37 Prozent niedriger. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,75 EUR je Formycon-Aktie an.

Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,154 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang

Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

