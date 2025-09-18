Formycon Aktie News: Formycon büßt am Vormittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 22,50 EUR.

Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 22,50 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,80 EUR. Zuletzt wechselten 12 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 186,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 14,76 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,75 EUR aus.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,154 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

