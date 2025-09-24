Formycon Aktie News: Formycon büßt am Donnerstagvormittag ein

So entwickelt sich Formycon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 23,15 EUR abwärts.

Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 23,15 EUR. Die Formycon-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,05 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 703 Formycon-Aktien.

Am 10.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 178,19 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Am 10.11.2026 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,154 EUR je Aktie aus.

