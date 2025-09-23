Formycon Aktie News: Formycon verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 23,05 EUR.

Um 09:02 Uhr rutschte die Formycon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 23,05 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Formycon-Aktie bis auf 23,05 EUR. Mit einem Wert von 23,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 771 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 179,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Mit Abgaben von 16,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Formycon 2025 einen Verlust in Höhe von -2,154 EUR je Aktie ausweisen dürften.

