Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Mittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Formycon. Das Papier von Formycon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 23,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:42 Uhr 0,2 Prozent auf 23,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Formycon-Aktie bei 24,35 EUR. Bei 23,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.708 Formycon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 175,21 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 22,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,154 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

