Formycon Aktie News: Formycon am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 23,50 EUR nach oben.

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 23,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Formycon-Aktie bei 23,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,15 EUR. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 17.494 Aktien.

Am 10.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 174,04 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,38 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Formycon-Aktie wird bei 41,75 EUR angegeben.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,34 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,154 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

