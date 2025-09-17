Formycon Aktie News: Formycon macht am Vormittag Boden gut

Kurs der Formycon

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Formycon. Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 09:06 Uhr 1,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Formycon-Aktie sogar auf 23,25 EUR. Bei 23,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.923 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 176,99 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 6,34 Mio. EUR, gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Formycon wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,154 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang

Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze