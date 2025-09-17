Formycon Aktie News: Formycon am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Formycon zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 23,20 EUR.

Um 11:42 Uhr sprang die Formycon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 23,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Formycon-Aktie bis auf 23,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,15 EUR. Bisher wurden heute 4.744 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 10.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 177,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,33 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,154 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

