Micron Technology-Aktie dennoch schwächer: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt
Die Berichtssaison hat noch ein spätes Ass im Ärmel: Der Halbleiterkonzern Micron hat seine Zahlen für präsentiert. So lief es im Berichtsquartal.
Werte in diesem Artikel
Für Micron Technology ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem deutlichen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,79 US-Dollar auf 2,83 US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 2,81 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten.
Im Gesamtjahr verdiente Micron 7,59 US-Dollar je Aktie nach 0,70 US-Dollar beim EPS im Vorjahr und Analystenschätzungen von 8,06 US-Dollar.
Auch der Umsatz entwickelte sich deutlich positiv und stieg im letzten Quartal von 7,75 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 11,32 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartungen: 11,16 Milliarden US-Dollar). Im Gesamtjahr erlöste Micron mit 37,38 Milliarden US-Dollar ebenfalls deutlich mehr, nachdem im Vorjahr noch Erlöse von 25,11 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Hier hatten Analysten im Vorfeld einen Umsatzwert von 37,16 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Micron-Aktie zeigt sich am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise 1,93 Prozent tiefer bei 163,19 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Weitere Micron Technology News
Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Charles Knowles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
Analysen zu Micron Technology Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
