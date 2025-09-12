DAX23.684 +0,3%ESt505.473 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.352 +0,1%Nas22.567 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,59 +1,2%Gold3.756 -0,2%
Halbleiterriese mit Zahlen

Micron Technology-Aktie dennoch schwächer: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt

24.09.25 15:33 Uhr
Micron Technology-Aktie an der NASDAQ dennoch tiefer: Chipkonzern überzeugt mit Gewinnexplosion

Die Berichtssaison hat noch ein spätes Ass im Ärmel: Der Halbleiterkonzern Micron hat seine Zahlen für präsentiert. So lief es im Berichtsquartal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
139,06 EUR -2,26 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für Micron Technology ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem deutlichen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,79 US-Dollar auf 2,83 US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 2,81 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten.
Im Gesamtjahr verdiente Micron 7,59 US-Dollar je Aktie nach 0,70 US-Dollar beim EPS im Vorjahr und Analystenschätzungen von 8,06 US-Dollar.

Auch der Umsatz entwickelte sich deutlich positiv und stieg im letzten Quartal von 7,75 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 11,32 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartungen: 11,16 Milliarden US-Dollar). Im Gesamtjahr erlöste Micron mit 37,38 Milliarden US-Dollar ebenfalls deutlich mehr, nachdem im Vorjahr noch Erlöse von 25,11 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Hier hatten Analysten im Vorfeld einen Umsatzwert von 37,16 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Micron-Aktie zeigt sich am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise 1,93 Prozent tiefer bei 163,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Charles Knowles / Shutterstock.com

mehr Analysen