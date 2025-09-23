Formycon Aktie News: Formycon am Mittag mit negativen Vorzeichen

Formycon im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 23,00 EUR.

Um 11:36 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 23,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Formycon-Aktie bis auf 22,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.162 Formycon-Aktien.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 180,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 16,61 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Formycon-Aktie im Durchschnitt mit 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,34 Mio. EUR eingefahren.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Am 10.11.2026 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,154 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

