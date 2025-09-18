Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 23,15 EUR.

Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 23,15 EUR. Die Formycon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,80 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.317 Formycon-Aktien.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 178,19 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,154 EUR je Aktie aus.

