DAX schließt leicht im Pllus -- uniQure mit Durchbruch bei Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD, Disney im Fokus
uniQure-Aktie schießt 187 Prozent hoch: Huntington-Erfolg treibt an
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegte sich zur Wochenmitte leicht nach oben
Podcast

Hot Stocks heute: Jerome Paul warnt - Porsche mit Update - ThyssenKrupp bald über 12 Euro?

24.09.25 17:34 Uhr
Hot Stocks heute: Jerome Paul warnt - Porsche mit Update - ThyssenKrupp bald über 12 Euro? | finanzen.net

Aktienmärkte sind zu hoch bewertet (Jerome Paul, US Notenbankpräsident)

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,38 EUR 0,70 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
11,66 EUR 0,06 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Jerome Paul, Porsche und ThyssenKrupp. Für mehr Details, hört doch mal rein.


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

