Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe wider Erwarten gesunken

25.09.25 14:36 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 20. September kräftig abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 14.000 auf 218.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 235.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 232.000 von ursprünglich 231.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 2.750 auf 237.500.

In der Woche zum 13. September erhielten 1,926 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 2.000.

September 25, 2025 08:36 ET (12:36 GMT)