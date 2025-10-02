DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,58 -2,1%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.071 -0,4%Euro1,1741 +0,1%Öl67,64 ±-0,0%Gold3.869 +0,9%
Deutschland: Einfuhrpreise gehen stärker als erwartet zurück

30.09.25 08:26 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im August wegen deutlich günstigerer Energiekosten weiter gefallen. Der Rückgang fiel stärker aus, als Experten erwartet hatten. Die Einfuhrpreise seien im August im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Minus in der Höhe des Vormonats von 1,4 Prozent gerechnet.

Der Rückgang im August geht auf die deutlich gesunkenen Preise für Energie zurück. Diese seien im Vergleich zum Vorjahr um 15,6 Prozent gefallen. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätten sich die Importpreise nicht verändert - weder im Vergleich zum Vorjahr noch zum Vormonat.

Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Im August hatte sich die Teuerungsrate in Deutschland insgesamt erstmals in diesem Jahr leicht erhöht, die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Am Nachmittag werden die deutschen Inflationsdaten für September erwartet./zb/jha/